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Dünya

NASA 1.7 milyon litre suyu "bir dakikada" tahliye etti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Ekim (DHA) – ABD Uzay Ajansı NASA, geliştirilen “Ateşleme Aşırı Basınç Koruması ve Ses Yok Etme  su baskını sistemi”ni testinde 1 milyon 703 bin litre suyu bir dakikaya çok yakın sürede tahliye etti

22 Ekim 2018 19:09

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Ekim (DHA) – ABD Uzay Ajansı NASA, geliştirilen “Ateşleme Aşırı Basınç Koruması ve Ses Yok Etme  su baskını sistemi”ni testinde 1 milyon 703 bin litre suyu bir dakikaya çok yakın sürede tahliye etti.
Başarılı bir sonuç alınan test 2020 yılının Haziran ayında gerçekleştirilecek Araştırma Görevi-1’in yapılacağı Kennedy Uzay Merkezi Fırlatma Rampasında gerçekleştirildi.
NASA, suyu, yerden yaklaşık 30 metre yukarı püskürten sistemin, roketler fırlatıldığında oluşan yüksek ısı ve üretilen enerjiyi azaltmak için kullanılacağını duyurdu.

(Görüntü Dökümü)

- Ateşleme Aşırı Basınç Koruması ve Ses Yok Etme  su baskını sistemi’nin testi

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