-NASA 1200 KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARIYOR ANKARA (A.A) - 01.10.2010 - Amerikan Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA), iki gün önce Kongre'nin 19 milyar dolarlık bütçesini onaylamasına rağmen, 1200 çalışanının işine son veriyor. NASA Başkan Yardımcısı Lori Garver, bütçenin geçmesine rağmen, bunun planlanmış işten çıkarmaları, "en azından yarın için" etkileyeceğini düşünmediğini söyledi. İşten çıkarılan çalışanlar dün son kez işe geldi. Çoğu mekik programının başından beri görev yapan çalışanlar, dünü bürokratik işlerini tamamlamakla geçirdi. Kongre'nin iki kanadı tarafından da onaylanan bütçenin Başkan Barack Obama tarafından imzalanması bekleniyor. Bütçeye göre, Kasımdaki ara seçimlere dek NASA'nın her programına gerekli para için yine Kongre onay vermek zorunda olacak. NASA'nın onaylanan bütçesi, sona erecek mekik programının Şubat 2011'den Haziran 2011'e dek uzatılmasına ve yeni mekik uçuşu yapılmasına izin veriyor. NASA yetkilileri, 1 Kasımda yapılacak son mekik seferinden sonra yeni bir mekik seferinin Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) malzeme ve erzak ulaştırmada olumlu katkı sağlayacağını belirtiyorlar. NASA bütçesi ile birlikte UUİ'nin ömrü de 2020'ye dek ve 5 yıl daha uzamış oldu. Mekik programının sona ermesiyle 9 binden fazla mekik çalışanının işini kaybetmesi bekleniyor.