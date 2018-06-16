Narman'da sağanak, sele neden oldu

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM’un Narman ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele neden oldu. Yağmur nedeniyle bazı ev ve işyerlerini su bastı, ekili araziler su altında kaldı.

Erzurum\'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Sağanak nedeniyle Baba Dağı’ndan inen sular, Camii Kebir Mahallesi\'nde bazı ev ve ahırlarda baskınlarına neden oldu, ekili araziler su altında kaldı. Sel suları önüne kattığı taş ve toprağı da mahalleye taşıdı. Mahalleli, odun, direk, tahta ve taşlarla sel sularının önünü kesip, başka bir yöne yönlendirmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı.

İbrahim Erkal Bulvarı\'nde ise çocuklar, yağmur altında suyun içerisinde bisikletleriyle tur atarak eğlenmeye çalıştı.

Vatandaşlar, Baba Dağı eteklerinde ağaçlandırma çalışması yapılmaması nedeniyle her yağmur yağdığında benzer görüntülerle karşılaştıklarını söyledi. Selden geriye ise sular altında kalan ekili araziler ve caddeyi kaplayan taş ve topraklar kaldı.

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