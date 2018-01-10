Narlıdere metrosu için 15 firma yarışıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Metrosu'nu Fahrettin Altay’dan Narlıdere’ye kadar ulaştırarak hat uzunluğunu 26 kilometreye yükseltmek için çıktığı uluslararası yapım ihalesinin birinci aşamasını tamamladı. İhalede, aralarında Çin, Rusya, İtalya, Hollanda ve Kazakistan'dan önemli şirketlerin de bulunduğu 15 firma teklif sundu. Pek çok firmanın konsorsiyum olarak katıldığı ihalenin önümüzdeki günlerde ikinci oturumu da gerçekleşecek ve kazanan firma belli olacak. Narlıdere metrosunun yapımı için 43 firma dosya satın almıştı.

Derin tünelle geçilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 7.2 kilometre uzunluğunda, 7 istasyondan oluşacak F.Altay- Narlıdere hattı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile kredi sözleşmesini imzaladı ve yapım işinin ihalesi için gerekli prosedürleri tamamlayarak uluslararası ihale ilanına çıktı. 2 aşamalı ihalenin ilk aşamasında teknik teklifler sunulurken gerekli değerlendirmenin ardından 2. aşamaya geçilerek mali teklifler alınacak. İhale aşamasının tamamlanmasının ardından hattın yapımına başlanılması hedefleniyor. 7 istasyondan oluşan F.Altay –Narlıdere hattında Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastane, Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF), Narlıdere, Siteler ve Kaymakamlık istasyonları yer alıyor. İnşaat çalışmaları sırasında günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi için hat 'derin tünelle' geçilecek.