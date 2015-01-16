Narlıdere Kaymakamı 'Yavuz Bingöl Sokağı' yerine 'Berkin Elvan Sokağı'nı kabul etmedi!

İzmir’in merkez Narlıdere İlçesi Belediye Meclisi’nin 'Yavuz Bingöl Sanat Sokağı' ismini 'Berkin Elvan Sokağı' olarak değiştirmesi kararı, Kaymakamı Ali Osman Canbaba tarafından veto edildi.

Narlıdere Belediye Meclisi ocak ayı toplantısında, 'Yavuz Bingöl Sanat Sokağı'nın isminde, iki AKP Meclis üyesinin ret oyuna karşılık 23 CHP’li üyenin oyuyla değişiklik yapmıştı. Sokağın adını 'Berkin Elvan' olarak değiştiren Belediye Meclisi’nin bu kararı, Narlıdere Kaymakamlığı tarafından veto edildi.

Kaymakam Ali Osman Canbaba, Yavuz Bingöl isminin siyasal gerekçelerle değiştirildiğini de belirtti. Berkin Elvan Sokak isminin Narlıdere Kaymakamı Ali Osman Canbaba tarafından veto edilmesinin ardından Narlıdere Belediye Meclisi CHP Grubu, CHP İlçe Başkanı ve Grup Başkanı Cafer Esen, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur ile birlikte olağanüstü toplandı. CHP Meclis Grubu yaptığı değerlendirme sonucunda Berkin Elvan isminin aynı sokağa verilmesi ve yeni bir meclis kararı alınarak Kaymakamlığa gönderilmesi konusunda oybirliği ile karar aldı.

CHP İlçe Başkanı Cafer Esen ise ilçedeki sivil toplum örgütleri ile bir toplantı yaparak durumu değerlendireceğini açıkladı. Bu arada hukuk yollarına da başvurulacağı kaydedildi.

'Kaymakamlık kararı siyasi'

CHP’li Belediye Başkanı Abdül Batur, uzun süredir ilçede Kaymakamlık icraatlarının halkın kararlarının aksi yönünde geliştirildiğine işaret etti. Binlerce yoksul öğrencinin üniversiteye hazırlık eğitimi aldığı kursların engellendiğine işaret eden Batur, "16 yıldır binlerce karar aldık ve hiçbiri veto edilmedi. Halkın Meclisi’nin aldığı bir kararın veto edilmesi olağan bir teamül değildir. Kaymakamlık kararı dikkatlice incelendiğinde asıl siyasi kararın bu veto olduğu rahatlıkla anlaşılabilir. AKP İlçe Başkanlığı’nın birkaç gün öncesindeki basın toplantısındaki açıklamaları aynen bu karar içerisinde yer aldığı dikkat çekmektedir" dedi.