Narkotik polisinden Sırbistan sınırında dev operasyon (1)

Çağatay KENARLI - İstanbul DHA - İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sırbistan-Bulgaristan sınırında 500 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Türkiye\'nin yurtdışında yaptığı operasyonda en büyük yakalama olduğu belirtildi.

