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Narkotik polisinden Sırbistan sınırında dev operasyon (1)

Çağatay KENARLI - İstanbul DHA - İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sırbistan-Bulgaristan sınırında 500 bin uyuşturucu hap ele geçirdi

24 Aralık 2018 12:21

Çağatay KENARLI - İstanbul DHA - İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sırbistan-Bulgaristan sınırında 500 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Türkiye\'nin yurtdışında yaptığı operasyonda en büyük yakalama olduğu belirtildi.
 

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