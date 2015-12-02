T24 LogoT24 Logo
Gündem

Narkotik operasyonuna Pitbull engeli

Polisler, arama yapacakları dükkana bir süre giremedi

Fotoğraf: Arşiv

02 Aralık 2015 12:03

İstanbul’da Narkotik Suçlarla Mücadele ekibinin düzenlediği operasyonda polisler, baskın düzenledikleri oto yıkama dükkanına Pitbull cinsi köpek yüzünden giremedi. 

Polis ekipleri, sabah saatlerinde daha önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyona Özel Harekat Timleri de destek verdi.

 

Polislerin köpekle imtihanı

 

Operasyon kapsamında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde bir oto yıkama dükkanına gelen ekipler kapı kilidini kırdı; fakat buradaki pitbull cinsi köpek nedeniyle bir süre içeriye giremedi. Oto yıkama çalışanının köpeği bağlamasıyla iş yerine giren polisler içeride arama çalışmasına başladı.

ETİKETLER

pitbullnarkotikpolisaramaengelkoruma köpeğikorur mu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24