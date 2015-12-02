Narkotik operasyonuna Pitbull engeli

İstanbul’da Narkotik Suçlarla Mücadele ekibinin düzenlediği operasyonda polisler, baskın düzenledikleri oto yıkama dükkanına Pitbull cinsi köpek yüzünden giremedi.

Polis ekipleri, sabah saatlerinde daha önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyona Özel Harekat Timleri de destek verdi.

Polislerin köpekle imtihanı

Operasyon kapsamında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde bir oto yıkama dükkanına gelen ekipler kapı kilidini kırdı; fakat buradaki pitbull cinsi köpek nedeniyle bir süre içeriye giremedi. Oto yıkama çalışanının köpeği bağlamasıyla iş yerine giren polisler içeride arama çalışmasına başladı.