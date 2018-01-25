Narkotik köpeği 'Keyta' otomobilde gizlenen uyuşturucuları buldu

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Emniyet Müdürlüğü ekipleninin şüphe üzerinde durdurup narkotik köpeği \'Keyta\' ile yaptığı aramada otomoblin döşemesindeki gizli bölmede 83.50 gram bonzai ve 8 gram eroin ele geçirildi. Otombilde bulunan Engin K. (36) ve Ayhan Y. (32) gözaltına alındı.

Samsun-Ankara karayolu üzerinde denetim yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir otomobil durdurdu. Otomobilde narkotik köpağe \'Keyta\' ile arama yapan polis, şoför koltuğunun döşemesindeki gizli bölmeye saklanan 83.50 gram bonzai ve 8 gram eroin ele geçirildi. Polis, araçta bulunan Engin K. ve Ayhan Y.\'yi \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan gözaltına aldı. Olayla ilgli soruşturma sürüyor.

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