Narkotik köpeği 'Bady, uyuşturucu buldu

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te polis tarafından narkotik köpeği \'Bady\'nin de katılımıyla aranan hafif ticari aracın ön tamponunda 4 kilo eroin ile bir başka operasyonda evde yepğlen eremede ise 26 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri sürücüsünün ismi açıklanmayan hafif ticari bir aracı durdurup arama yaptı. Narkotik köpeği \'Bady\'nin de katılımıyla yapılan aramada ön tampona gizlenmiş 4 kilo eroin ele geçirildi. Eroine el konulurken, sürücü gözaltına alındı.

Ekipler, bir evde yaptıkları aramada ise 26 kilo 250 gram esrar ele geçirdi. Esrara el koyan ekipler, adresinde bulunamayan ev sahibinin yakalanması için çalışma başlattı.

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