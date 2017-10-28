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Narkotik köpeği ‘Atak’ 9 kilo esrar buldu

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA'da jandarmanın, ‘Atak’ isimli narkotik köpeğiyle arama yaptığı minibüste, 9 kilo kubar esrar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

28 Ekim 2017 23:54

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA\'da jandarmanın, ‘Atak’ isimli narkotik köpeğiyle arama yaptığı minibüste, 9 kilo kubar esrar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzurum’dan Sakarya’ya giden S.A. yönetimindeki minibüsü Amasya-Taşova yolunda durdurdu. \'Atak\' isimli narkotik köpeği ile minibüste yapılan aramada, bohçaya sarılmış, 9 kilo kubar esrar bulundu. Olayla ilgili sürücü S.A. ile yanındaki R.K. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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