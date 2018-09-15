NARKOTİK KÖPEĞİ 32 KİLOGRAM UYUŞTURUCU HAPI İŞTE BÖYLE BULDU





Haber: Erhan TEKTEN-Taner YENER - Kamera: İstanbul DHA

Gümrük Muhafaza ekiplerince Pendik Limanı\'nda gerçekleştirilen operasyonda, yurda sokulmak istenen 32 kilogram 143 gram ecstasy adı verilen uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri yürütükleri çalışmalarda yasadışı yollarla Türkiye\'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmalar sonucunda İtalya\'nın Trieste Limanı\'ndan Pendik Limanı\'na gelen bir gemide yer alan TIR, Gemi Takip Sistemi üzerinden takibe alındı.

NARKOTİK KÖPEĞİ BULDU

Limana girmesinin ardından söz konusu araç Gümrük Muhafaza ekiplerince detaylı olarak aramaya tabi tutuldu. Narkotik köpeğinin de yer aldığı aramada köpeğin tepki verdiği TIR\'ın dorse yan dolabında bir karton kutuda haplar tespit edildi. Mobil uyuşturucu test cihazında yapılan analizde hapların ecstasy olduğu tespit edilirken, ele geçirilen 32 kilogram 143 gram ecstasy\'nin, piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 800 bin lira olduğu belirlendi. Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan bir kişinin savcılık soruşturması devam ediyor.



Görüntü dökümü:

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-TIR\'ın görüntüsü

-Köpeğin tepki vermesi

-Dolabın açılması

-İçerisindeki uyuşturucu haplar

-Genel ve detaylar