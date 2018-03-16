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Narkotik ekipleri, uyuşturucu haplarla Afrin'e selam gönderdi

Uyuşturucu haplarla yapılan haritada, Afrin bölgesine 'kalp' kondu

16 Mart 2018 18:32

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yapılan operasyon sonucu ele geçirilen bin 458 adet ecstacy uyuşturucu hapı kullanarak, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı’nda görev alan askere selam gönderdi. 

Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yapılan bir ihbar üzerine A. G.'yi, gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada bin 458 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. A. G. emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevi'ne gönderildi. 

Polisler ele geçirilen uyuşturucu haplarla Türkiye haritası yaparak Afrin’e selam yolladı. Sakarya’nın haritadaki yerine farklı renkteki harflerle ’S’ harfi yazılırken; Zeytin Dalı Harekâtı’nın devam ettiği bölgeye de ‘kalp’ kondu. Türkiye haritasının altına ise “Afrin’e selam” yazıldı.

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