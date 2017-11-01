Narkotik Eğitim TIR'ı Nevşehir'de

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA) - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nün uyuşturucuyla mücadele kapsamında hazırladığı \'Narkotik Eğitim TIR’ı\' Nevşehir\'e geldi.

\'Hedef Olma-Hedefsiz Kalma Projesi\' kapsamında İstanbul\'dan yola çıkan Narkotik Eğitim TIR’ının son durağı Nevşehir oldu. İçerisinde özel olarak oluşturulan 40 metrekarelik modern eğitim salonundaki 12 dokunmatik ekranda, uzman polisler tarafından gençlere ve ailelere uyuşturucunun vücuda etkileri, korunma ve mücadele yolları anlatılıyor. Hem Türkiye\'de, hem de dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan Narkotik TIR’ı, faaliyete başladığı 2015 yılından beri 62 etkinlikte 170 bin kişiye ulaştı.

Vali İlhami Aktaş da beraberindeki Emniyet müdürü Mehmet Artunay ve İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Kurmay Albay Yüksel Yiğit ile Diriliş Meydanı\'nda bulunan TIR\'ı gezip, polislerden bilgi aldı.

Vali İlhami Aktaş, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, \'\'Türkiye’de olduğu gibi Nevşehir\'de de uyuşturucuyla mücadele asrımızın belası iletinden gençlerimizi uzak tutmak için başta sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımızın içişleri bakanımızın, talimatlarıyla önlemeye yönelik çalışmalar. Tabiki adil çalışmalar yakalamaya yönelik çalışmalarımız, önlemeye yönelik çalışmalar da son sürat ivme kazanmış bir şekilde devam ediyor. Biz de ilimizde İl Emniyet Müdürlüğümüzün organizesiyle Ahiler Kalkınma Ajansı katkılarıyla yarın başlayacak olan uyuşturucuda medyanın rolü diye bir sempozisyon düzenliyoruz. Bu çerçevede İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze ait narkotik TIR’ı ilimize davet ettik. Burada arkadaşlarımız profesyonel bir şekilde arkadaşlarımıza, gençlerimize bu maddenin bağımlılığını insanlarda nelere yol açacağını ve ne tür zararlar vereceğini öğrencilerimize, gençlerimize halkımıza göstermek için bulunuyorlar\" dedi.

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