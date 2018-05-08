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Narkotik eğitim TIR'ı Denizli'de

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Hedef Olma, Hedefsiz Kalma' projesi kapsamında vatandaşları narkotik suçlar ve madde ile mücadele konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan Narkotik Eğitim TIR'ı, Denizli'ye geldi

08 Mayıs 2018 20:44

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğü tarafından \'Hedef Olma, Hedefsiz Kalma\' projesi kapsamında vatandaşları narkotik suçlar ve madde ile mücadele konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan Narkotik Eğitim TIR\'ı, Denizli\'ye geldi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nün uyuşturucuyla mücadele kapsamında dizayn ettiği Narkotik Eğitim TIR\'ı Denizli\'ye gelerek, İncilipınar Parkı\'nda vatandaşları uyuşturucunun zararları hakkında bilgilendirmek amacıyla park etti. \'Hedef Olma-Hedefsiz Kalma\' projesi kapsamında hazırlanan eğitim TIR\'ının içerisinde özel olarak oluşturulan 40 metrekarelik modern eğitim salonundaki 12 dokunmatik ekranda uyuşturucu maddenin insan vücudundaki etkileri ayrıntılı görsellerle anlatılıyor. TIR\'da görevli narkotik uzmanı polisler, uyuşturucuyla mücadele ve korunma yolları gibi konularda TIR\'ı ziyaret eden vatandaşlara bilgi veriyor. Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, uyuşturucunun zararlarının TIR\'daki 30 farklı uygulamayla anlatılmaya çalışıldığını, narkotik TIR\'ına öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini, ilk günde ise yaklaşık 500 kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Narkotik TIR\'ının pazar gününe kadar Denizli\'de kalacağı ve özellikle gençlerin yoğun olduğu yerlerde park ederek bilgilendirme yapacağı öğrenildi.

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