Narın fiyatı arttı, üretici mutlu

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da geçen yıl bahçeden 30-60 kuruş arasında satılan narın kilo fiyatı, bu yıl 80 kuruştan başlayıp 1.2 TL\'ye kadar yükseldi.

Türkiye\'nin en büyük nar üretim merkezi Antalya\'da en güzel Hicaz narlarının yetiştiği Döşemealtı İlçesi\'nde nar hasadı başladı. Nar bahçelerinde hem yerli hem de Suriyeli işçilerin topladığı narlar, bahçelerden tüccarlar ve ihracatçılar tarafından alınıp hem Türkiye\'ye dağıtılıyor hem de birçok ülkeye ihraç ediliyor. Geçen yıl Rusya\'nın birçok ürünle birlikte nara getirdiği ithalat yasağı ise devam ediyor. Geçen yıl Rusya yasağı ve talebin de azlığından dolayı nar fiyatları dibi gördü. Döşemealtı ve diğer nar üretim merkezlerinde 30-60 kuruş arasındaki fiyat nedeniyle ürün toplanmamış, ağaçta bırakılmıştı.

Ancak bu yıl nar üreticisinin yüzü gülüyor. Döşemealtı bölgesindeki üreticilerin narını satın alarak Avrupa ve BDT ülkelerine ihraç eden Narco firması genel müdürü Mehmet Özçetinkaya, ilçede yılda yaklaşık 20 bin ton olan nar üretiminin, geçen yıl yaşanan kriz nedeniyle bu yıl yüzde 10 civarında azaldığını kaydetti. Fiyatların geçen yıl çok düşük olması sebebiyle birçok üreticinin nar ağaçlarını köklediğini belirten Mehmet Özçetinkaya, “Ancak bu yıl nar talebi güzel seviyelerde. Fiyatlar da geçen seneye göre yüzde 50\'yi aşkın ölçüde arttı. Geçen sene 50 kuruş civarındaki nar, bu yıl kalitesine göre 80 kuruştan başlayıp 1.2 TL\'ye kadar alıcı buluyor. Çürük nar diye nitelendirdiğimiz meyve suyu yapımında kullanılan sanayi tipi ürünlerin kilogram fiyatı da geçen sene 20 kuruştu, bu yıl 40 kuruşa yükseldi\" diye konuştu.

BİRÇOK ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Döşemealtı\'nın konumu ve bahçelerin küçük olması nedeniyle en kırmızı Hicaz narının üretildiğini anlatan Özçetinkaya, “Bahçeler küçük olduğu için çiftçimiz daha iyi bakım yapıyor ve daha çok ilgileniyor. Adeta çocukları gibi bakıyorlar. Bu yüzden bir nevi butik üretim de diyebiliriz. Biz firma olarak başta Almanya olmak üzere Polonya, Belarus, Macaristan gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Bölgenin narı Hollanda ve birçok ülkeye ihraç ediliyor. Üreticilerimiz bu yıl fiyatlardan memnun. İhracatın önemi daha iyi anlaşıldı. Hem ilaçlama hem bakım konusunda geçen senelere göre daha titiz davranılıyor ve hiçbir kalıntı problemi yaşanmıyor. Çok iyi bakıldığı için de ürünlerdeki çatlama oranı azaldı. Çürük nar fiyatları da yüzde 100\'e yakın arttı\" dedi.

ÜRETİCİ MEMNUN ÇALIŞANLAR SURİYELİ

Rusya\'nın ihracat yasağı devam ediyor olmasına rağmen fiyatlardaki yüzde 50\'yi aşkın yükseliş nar, üreticisini rahatlattı. Birkaç gün önce bahçelerde hasada başlandığını anlatan çiftçi Halil Balçak, 20 yıldır nar ürettiğini, 5 dönümlük arazisinde yaklaşık 70-80 ton ürün beklediğini söyledi. Geçen sene düşük olan fiyatların bu yıl 1.2 TL\'ye kadar çıktığını, kendi bahçesindeki ürünlerin de ihracata giden 1.2 TL\'lik ürünlerden olduğunu belirten Balçak, hasadın ekim ayının son haftasına kadar devam edeceğini kaydetti. Bölgedeki üreticilerin bahçelerinde nar toplayan işçilerin çoğunluğunu ise Suriyeli mülteciler oluşturuyor. Suriyeli mülteciler kadınlı erkekli nar topluyor. Nar işçilerinin günlük fiyatının toplayıcılar için 60 TL, kasa taşıyıcılar için de 80 TL olduğu belirtildi.

NAR NASIL KESİLİR

Firma Almanya, Macaristan, Polonya ve Belarus\'a gönderdiği her bir narın üzerine tüketici için en zor konulardan biri olan \'nar nasıl kesilir\' konusunda görsel tariflerin de bulunduğu birer etiket ekliyor. Bu etiketlerde bir narın nasıl kesileceği, dört resim halinde tarif ediliyor.

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