Nargile şişelerine de uyarı yazıları geliyor!

Tütün mamullerinin zararlarından korunmak adına nargile şişelerinin üzerine de uyarı yazılacak.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (TAPDK), Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tütün mamullerinin zararlarından korumak amacıyla nargile şişelerinin üzerine, ''Sigara/Tütün içmek öldürür'' ile ''Sigara/Tütün içmek size ve çevrenizdekilere ciddi zararlar verir'' gibi uyarılar yer alacak.