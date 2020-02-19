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Nargile şişelerinde sağlık uyarıları yer alacak

Uyarılar sabit ve silinemez nitelikte basılacak

19 Şubat 2020 21:25

Sigara paketlerinde olduğu gibi nargile şişelerinde de büyük fontlarla sağlık uyarıları yer almaya başlayacak. Nargile şişelerine giydirilecek karton üzerinde bakanlığın uygun gördüğü uyarılar yazacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre tabanı hariç nargile şişelerinin üzerine konulacak sağlık uyarılarına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre; sunum esnasında nargile şişeleri üzerinde sağlık uyarılarının bulundurulması zorunlu tutuldu.

Sağlık uyarıları; karton üzerine ofset baskı, Polivinil Klorür (PVC) tabaka veya PVC boru üzerine serigrafi, tampon baskı veya yapıştırma şeklinde uygulanabilecek. Uyarılar sabit ve silinemez nitelikte basılacak.

Nargile şişeleri üzerine konulacak sağlık uyarıları ve bunların kesim ölçüleri Tarım ve Orman Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde ilan edilecek ve elektronik ortamda Bakanlık tarafından sağlanacak.

Bu uyarıların, içerdikleri metinsel ve/veya görsel unsurun formatı, orantıları, renkleri ve grafiksel bütünlükleri değiştirilemeyecek.

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