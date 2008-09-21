Nargile, sigaradan daha zararlı

Elektronik sigara güvenilir değil

Hipertansiyon ve sigara: En tehlikeli ikili

Nargilenin sigaradan 50 kat daha fazla zararlı olduğunun Sağlık Bakanlığı genelgesinde de yer aldığını belirten Güneş, nargile dumanının analiz edildiğinde, bir içim sonucunda alınan nikotin miktarının, 50 sigara içilmesiyle alınan nikotin miktarına eşit olduğunu kaydetti.Sigarada olduğu gibi nargilede de dumanın akciğer, kalp ve damar hastalıklarına neden olduğunu vurgulayan Güneş, şöyle dedi; “Elma, muz, nane gibi aromalı çeşitleriyle popüler hale getirilmeye çalışılan nargile, sigara içmeyenlere de bu gibi aromalarla özendirilmeye çalışılmaktadır. Nargile kafeteryalara gidenlerin yarısı üniversite öğrencisi olduğu göze çarpmaktadır. Ayrıca bir nargileyi yüzlerce hatta binlerce kişi kullanmaktadır. Her ne kadar nargilenin ağızlığı ve suyu değiştirilse de, dumanın geçtiği boru değişmediği için nargile kullanımı bu yönüyle de oldukça zararlıdır. 1 nargile 50 sigaraya eşit. İnsanlarımızı bu tehlikeden koruyalım.''