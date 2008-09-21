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Sağlık

Nargile, sigaradan daha zararlı

Sigarayla Savaşanlar Derneği Nevşehir Şube Başkanı Şahin Güneş, nargilenin sigara gibi nikotin bağımlılığı yaptığını açıkladı.

21 Eylül 2008 03:00

Sigarayla Savaşanlar Derneği Nevşehir Şube Başkanı Şahin Güneş, nargilenin sigara gibi nikotin bağımlılığı yaptığını açıkladı. Şube Başkanı Şahin Güneş, tütünün nargile şeklinde içiminin, solunum fonksiyonları üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu anlatırken Sağlık Bakanlığı’nın nargile kullanımının zararları konusunda genelge yayınladığını hatırlattı.

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Nargilenin sigaradan 50 kat daha fazla zararlı olduğunun Sağlık Bakanlığı genelgesinde de yer aldığını belirten Güneş, nargile dumanının analiz edildiğinde, bir içim sonucunda alınan nikotin miktarının, 50 sigara içilmesiyle alınan nikotin miktarına eşit olduğunu kaydetti.

Sigarada olduğu gibi nargilede de dumanın akciğer, kalp ve damar hastalıklarına neden olduğunu vurgulayan Güneş, şöyle dedi; “Elma, muz, nane gibi aromalı çeşitleriyle popüler hale getirilmeye çalışılan nargile, sigara içmeyenlere de bu gibi aromalarla özendirilmeye çalışılmaktadır. Nargile kafeteryalara gidenlerin yarısı üniversite öğrencisi olduğu göze çarpmaktadır. Ayrıca bir nargileyi yüzlerce hatta binlerce kişi kullanmaktadır. Her ne kadar nargilenin ağızlığı ve suyu değiştirilse de, dumanın geçtiği boru değişmediği için nargile kullanımı bu yönüyle de oldukça zararlıdır. 1 nargile 50 sigaraya eşit. İnsanlarımızı bu tehlikeden koruyalım.''

(DHA)

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