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Yaşam

Nargile kafeler de kapatılıyor

Nargile kafelere özellikle gençlerin ilgisi uzmanları kaygılandırıyor. Yasa tasarısıyla bu tür eğlence mekânları kapatılacak

08 Ocak 2012 02:00

T24 - Nargile kafelere özellikle gençlerin ilgisi uzmanları kaygılandırıyor. Yasa tasarısıyla bu tür eğlence mekânları kapatılacak.



Sigara yasağının mimarı TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Cevdet Erdöl, kafelerde nargile içilmesini fiilen yasaklayan yasa teklifi hazırladı. Habertürk'te yer alan habere göre; Erdöl’ün teklifi aynen yasalaştığı takdirde artık kafelerin kapalı bölümlerinde, sigara gibi nargile de içilemeyecek. Sigara içilen bar ve restoranlara, önceden yazılı uyarıda bulunmadan ceza kesilecek. Sigara firmalarının isimlerini işyerlerine veren veya “nargile kafe” yazanlar, 50 bin liradan 250 bin liraya kadar para cezasına çarptırılacak.



Büyük uyarı yazısı


Tasarıya göre nargile şişelerinin ve sigara paketlerinin her iki yüzünde, toplam alanın yüzde 65’inden az olmamak üzere, sigaranın sağlığa zararlı olduğuna ilişkin uyarı yazısı yer alacak. Halen sigara paketinin üzerinde bir yüzüne toplam alanın yüzde 40’ı, diğer yüzüne ise yüzde 30’undan az olmamak üzere uyarı yazısı yer alıyor.



İzmarit toplama


Yasak yerlerde sigara içen vatandaşlara yönelik 50 liralık para cezası, hastane, okul gibi kamu binalarında idari birim amirinin yetkilendirdiği kişi tarafından; sokakta ve herkese açık özel işletmeler ile binalarda ise belediye zabıtası tarafından kesilecek. Ancak izmaritini toplayan vatandaşın para cezası iptal edilecek.


 

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