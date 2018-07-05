Nargile kafede sergilendiği iddia edilmişti; cam kafesteki aslanın sırrı çözüldü

İstanbul’da bir nargile kafede cam bir kafes içinde aslan sergilendiği iddiası sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İddialar üzerine adı Orman ve Su İşleri Bakanlığı ekipleri geçen yere giderek incelemelerde bulundu. Mekanın, turizm ruhsatlı hayvanat bahçesi ve rehabilitasyon merkezi olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Bir aslanın, nargile kafede cam kafeste tutulduğu şeklinde görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Beykoz’daki söz konusu yerde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemede adı geçen yerin, turizm ruhsatlı hayvanat bahçesi ve rehabilitasyon merkezi olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi. İşletmede aslanın yanı sıra; atların, kuşların, papağanların ve timsahın da olduğu ve gerekli belgelerinin de bulunduğu öğrenildi.