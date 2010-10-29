Nargile de yasaklanıyor

T24 - Sağlık Bakanlığı, kapalı mekanlarda tütünsüz nargile içilmesinin de yasaklanması için kanun taslağının hazır olduğunu belirterek, taslağın önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulacağını bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, halk arasında bitkisel nargile olarak bilinen tütünsüz nargile kullanımının kapalı mekanlarda kullanımına ilişkin yürütülen çalışmaların son aşamaya geldi. Tütünsüz nargile kullanımının şu anda serbest olduğunu, yasaklanması için çalıştıklarını belirten yetkililer, şunları aktardı: “Kanun taslağımız hazır. Önümüzdeki günlerde meclise sunulacak”

Tütünsüz olsa da zararlı

19 Temmuz 2009 tarihi itibarı ile 4207 sayılı tütün mamullerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkında kanun hükümlerinin uygulanmasının ardından, tütün ürünü içermeyen bitkisel nargile Türkiye pazarına girmiş ve nargile tiryakilerinin ve işletmecilerinin tercihi haline gelmişti. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Bilir, tütün içeren nargilenin sağlık açısından zararlarının iyi bilinmediğini ifade ederek, şöyle konuştu: “Bu durumda tütün endüstrisi, tütün içermeyen nargilelik üretmeye başladı. Ürün, tütün içermediği için kontrol edilemiyor. Nargile yakılan ürün ve, tütün içermese de sağlığa zararlıdır.”

Prof Dr. Nazmi Bilir, tütün içermeyen nargilelik ürünlerinin kullanımının da yasa kapsamına alınması gerektiğine işaret ederek, “Bunların kapalı yerlerde kullanılması ve 18 yaşından küçüklere sunulmasına yasak konulmalı” dedi.