Nargile, ciğere 40 sigaraya denk gelecek kadar zarar veriyor

Çoğunluğu üniversite ve lise öğrencilerinden oluşan nargile kullanıcıları, sadece bir oturuşta 40 sigaraya denk zararı ciğerlerine çekiyor.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre ABD, Maryland merkezli biyomedikal araştırma kuruluşu National Institutes of Health, bir içimlik nargilede, bir sigarayla kıyaslandığında 1.7 katı daha fazla nikotin, 6.5 katı daha fazla karbonmonoksit, 46.4 katı daha fazla katranın vücuda girdiğini ortaya çıkardı. Bunu da ‘Vücuda sokulabilecek en tehlikeli 60 zehir’ arasında bulunduğunu belirten kurum, sigara gibi nargilenin de ağız, dil, akciğer, mide, pankreas ve yemek borusu kanserine yol açtığını kaydetti.