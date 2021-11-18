Narenciye paketlerken ölen 13 yaşındaki Ula Kerem, Suriye'de defnedildi; sigortasız çalışıyordu, aile şikâyetçi olmadı!

Mersin’de narenciye paketlerken hayatını kaybeden 13 yaşındaki Ula Kerem, Suriye’de defnedildi. Ailesi, kimseden şikâyetçi olmadıklarını açıkladı.

Mersin’de narenciye paketlerken başörtüsü makineye takılınca can veren 13 yaşındaki Suriyeli Ula Kerem’in hikayesini gazeteci Hediye Eroğlu, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.

100 TL yevmiyeyle çalışıyordu

İşte Eroğlu’nun canlı yayında paylaştığı bilgiler: "Ula Kerim, Suriye’den Mersin’e göç eden 6 kişilik bir aile üyesiydi. Günlük yevmiyesi 100 liraydı. Sigortası yoktu. Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda narenciye paketleme makinesine eşarbını kaptırınca boynu kırılarak feci bir şekilde can verdi.



Yanındaki bir Suriyeli arkadaşı daha vardı o da yardım etmek isterken kolunu kaptırdı. Vardiya Amiri Ali A. tutuklandı, iş güvenlik uzmanı ise ifadesi alındıktan sonra serbest kaldı. Şirket sahipleri hakkında karar alınmasına rağmen şehir dışında oldukları için gözaltı gerçekleşmedi.

"Şikayetçi değiliz"

Aile Suriyeli olduğu için defin için sessiz sedasız Suriye’ye gittiler kızlarını orada toprağa verdiler. Naaşı teslim alırken kendisi de aynı fabrikada işçi olarak çalışan kuzeni Vasim El İleyf şu ifadeleri kullandı: “Ula, raylı bant üzerinde giden narenciyelere bant yapıştırma işi yapıyordu. Narenciyeler makina üzerinde giderken Ula’nın başörtüsü makinaya takıldı. Makinanın zinciri Ula’yı arkadan çekti ve Ula havada asılı kaldı ve o anlarda yaşıyordu. Kimseden şikayetçi değiliz."