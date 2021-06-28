Narenciye bahçesinde 108 ağacı kimliği belirsiz kişiler baltayla kesti

Adana Yüreğir'de bir narenciye bahçesinde 108 portakal ağcı kimliği belirsiz kişiler tarafından baltayla kesildi.

Yüreğir ilçesine bağlı Gümüşyazı Mahallesi’nde Kemal Girmez’e ait narenciye bahçesine gece bilinmeyen bir saatte giren kişi veya kişiler tarafından 108 portakal ağacı baltayla kesildi.

Sabah saatlerinde bahçesindeki zararı gören Girmez, durumu polise bildirdi. Polisler, çevrede güvenlik kamerası olmadığı için zarar verenlerin bulunmasının zor olduğunu söyledi.

Polisler gittikten sonra 108 ağacın dallarını kaldıran Girmez, tekrardan kesilen ağaçlara bakım yaparak yetiştirmeye başladı.

Bahçesinde 2 bin 200 ağaç olduğunu, 7 yıldır emek verdiğini belirten Kemal Girmez, “Bahçeme gece birisi girmiş ve 108 ağacı kesip gitmiş. Kimin olduğunu da bilmiyoruz. Bu bir milli servettir. Kesenleri arıyorum, polise haber verdim ama kimse görüp duymamış. Bugün bu fidanı yetiştirmek çok zor. Bulunmasını sağlayan kişiye de 15 bin lira ödül vereceğim” dedi. (İHA)