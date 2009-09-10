Nar üretimine ilgi arttı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, nar üreticilerinin, İran'daki
rekoltenin bu yıl düşük olacağı bilgisi üzerine dalında ürün almak isteyen
tüccarı geri çevirmeye başladığı bildirildi.
Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer, yaptığı açıklamada,
dünya nar üretiminde ilk sırada olan İran'daki rekoltenin, bu yıl düşük olduğu
yönünde bilgi aldıklarını söyledi.
Nar üretiminde Türkiye'nin dünyada
2'nci, Tarsus'un da 6'ncı sırada yer aldığını belirten Ergezer, yörede yaklaşık
45 bin dönüm alanda nar yetiştirildiğini ifade etti.
İç ve dış piyasada
yoğun talep görmesi nedeniyle hasattan önce 500 dönümlük alandaki narın dalında
satıldığını bildiren Ergezer, “Ancak İran'da gelişmeleri öğrenen üretici
arkadaşlarımız, kilosuna 80 kuruş ve 1 TL arasında fiyat öneren tüccara istediği
malı vermeyerek geri çeviriyor. Üreticinin hedefi, ürününü elinde tutarak 1,5 TL
veya üzerine satmak” dedi.
Ergezer, 10 yıl önce 500 dönüm olan ekili nar
alanının günümüzde, üreticilerin teşvik edilmesiyle 100 bin dönüme ulaştığını
belirterek, şöyle konuştu:
“Bu yıl toplam ekili alanın yüzde 40'ında
kasım ayının ortasında hasat yapılacak. İklim şartlarından dolayı ürün kalitesi
ve rekolte beklenenin üzerinde. Daha önce 'güneş yanığı” sonucu lekeli görülmesi
nedeniyle ihracatta yaşanan sıkıntıyı da, ürünleri kireçle koruyarak aşıyoruz.
Eldeki son verilere göre bu yıl toplam rekoltenin yaklaşık 300 bin ton olması
bekleniyor. Bunun yaklaşık 200 bin tonunun da ihraç edilmesi
hedefleniyor.”
Ergezer, ürünlerinin yüzde 70'inin ağırlıklı olarak
Ukrayna, Rusya, Almanya ve Romanya gibi ülkelere ihraç edildiğini
söyledi.
İkiye katlanacak
Geçen yıl 115 bin ton
nar ihracatı yapıldığını anımsatan Ergezer, Tarsus'ta ekili olan alanın yüzde
60'ından verim alınmaya başlanması halinde bu rakamın ikiye katlanacağını
vurguladı.
Ergezer, toplam alanda hasat yapılması halinde rekoltenin 1,5
milyon tonu bulacağını, böylece Tarsus'un, nar üretiminde dünyada ilk sıraya
çıkacağını ifade etti.
Yörede üretilen hicaz narının tohumlarının meyve
olarak yenildiği gibi, gövde, kök ve dal kabukları ile meyve kabuğunun tıbbi
olarak kullanıldığını anlatan Ergezer, şunları kaydetti:
“Akdeniz iklim
kuşağındaki üretici, alternatif ürün arayışında en çok nar üretimine yöneliyor.
Narın, üretim alanı ve rekoltesinin de her geçen yıl artmasına yönelik ciddi
çalışmalar yapılıyor. Pazar şansı çok yüksek olan nar üretiminde zarar etme
olasılığı çok düşük. Kalp ve damar hastalıkları ile bağışıklık sistemini
güçlendirmesi özelliği başta olmak üzere insan sağlığına faydaları her geçen gün
daha çok bilinen narın daha fazla ülkelere ihraç edilmesi noktasında
girişimlerimiz sürüyor.”
Türkiye'de nar üretimi artıyor
Öte yandan, Antalya Tarım Müdürü Bedrullah Erçin, son
yıllarda özellikle Antalya olmak üzere Türkiye genelinde nar üretim alanlarının
arttığını bildirdi.
Antalya Tarım Müdürü Erçin, yaptığı açıklamada, son
yıllarda özellikle Antalya olmak üzere Türkiye genelinde nar üretim alanlarının
arttığını belirterek, 2000 yılında 46 bin 750 dekar alanda gerçekleşen 59 bin
ton nar üretiminin, geçen yıl 176 bin dekarda 127 bin 760 tona çıktığını
kaydetti. Nar ihracatından elde edilen döviz miktarının da arttığına dikkati
çeken Erçin, narın, Avrupa ülkelerinde büyük ilgi görmeye başladığını
anlattı.
Erçin, 2006 yılında 10 bin 840 ton olan nar ihracatının 2007
yılında 12 bin 219 tona, geçen yıl ise 28 bin 788 tona ulaştığını ifade eden
Erçin, bu yılın altı aylık döneminde Türkiye'nin nar ihracatının 5 bin 596 ton
olarak gerçekleştiğini belirtti. Erçin, 2006'da narda 11 milyon 126 bin 869
dolar, 2007'de 15 milyon 46 bin 662 dolar, geçen yıl 27 milyon 668 bin 808
dolar, bu yılın ilk yarısında da 5 milyon 649 bin 358 dolarlık ihracat
gerçekleştirildiğini bildirdi.
Pamuk yerine nar
Turizmin ve örtü altı üretimin gelişmesiyle birlikte
Antalya'da pamuk ekim alanlarının daraldığını, pamuk ekimi yerine nar üretiminin
ağırlık kazandığını vurgulayan Erçin, şöyle konuştu:
“Pamuktan para
kazanamayan üretici ve yatırımcı artık pamuk ekim alanlarını nar bahçelerine
dönüştürdü. Antalya'da 10 yıl önce 400-500 bin dekar olan pamuk ekim alanı son
yıllarda 50-60 bin dekara düştü. Pamuk üreticisi alternatif ürüne yöneldi.
Antalya'da nar üretimi yüzde 40 arttı. Geçen yıl 55 bin 739 ton nar üretimi
gerçekleşti. Türkiye'nin nar ihtiyacının yaklaşık yüzde 44'ü Antalya'dan
karşılanmaktadır. Dış satım ve iç pazarda nar talebi yoğun şekilde artış
gösteriyor. Nar ihracatı, narenciye ihracatını yakaladı. Antalya'da meyve
gurubunda narenciye birinci olurken, şimdi nar birinciliğe
soyunuyor.”
Ekim alanlarının yurt dışı pazar ihtiyacını karşılayabilecek
düzeyde olduğunu anlatan Erçin, ancak, nar üretim ve ihracatında Türkiye'nin
rakibi olan İran, İspanya ve Yunanistan'da da nar üretimi artması halinde
sıkıntı yaşanabileceğini söyledi. Erçin, “Eğer bu ülkelerde, nar üretim alanları
artmazsa, Türkiye nar ihracatında dünyada söz sahibi olabilir”
dedi.