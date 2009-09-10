Nar üretimine ilgi arttı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, nar üreticilerinin, İran'daki rekoltenin bu yıl düşük olacağı bilgisi üzerine dalında ürün almak isteyen tüccarı geri çevirmeye başladığı bildirildi.



Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer, yaptığı açıklamada, dünya nar üretiminde ilk sırada olan İran'daki rekoltenin, bu yıl düşük olduğu yönünde bilgi aldıklarını söyledi.



Nar üretiminde Türkiye'nin dünyada 2'nci, Tarsus'un da 6'ncı sırada yer aldığını belirten Ergezer, yörede yaklaşık 45 bin dönüm alanda nar yetiştirildiğini ifade etti.



İç ve dış piyasada yoğun talep görmesi nedeniyle hasattan önce 500 dönümlük alandaki narın dalında satıldığını bildiren Ergezer, “Ancak İran'da gelişmeleri öğrenen üretici arkadaşlarımız, kilosuna 80 kuruş ve 1 TL arasında fiyat öneren tüccara istediği malı vermeyerek geri çeviriyor. Üreticinin hedefi, ürününü elinde tutarak 1,5 TL veya üzerine satmak” dedi.



Ergezer, 10 yıl önce 500 dönüm olan ekili nar alanının günümüzde, üreticilerin teşvik edilmesiyle 100 bin dönüme ulaştığını belirterek, şöyle konuştu:



“Bu yıl toplam ekili alanın yüzde 40'ında kasım ayının ortasında hasat yapılacak. İklim şartlarından dolayı ürün kalitesi ve rekolte beklenenin üzerinde. Daha önce 'güneş yanığı” sonucu lekeli görülmesi nedeniyle ihracatta yaşanan sıkıntıyı da, ürünleri kireçle koruyarak aşıyoruz. Eldeki son verilere göre bu yıl toplam rekoltenin yaklaşık 300 bin ton olması bekleniyor. Bunun yaklaşık 200 bin tonunun da ihraç edilmesi hedefleniyor.”



Ergezer, ürünlerinin yüzde 70'inin ağırlıklı olarak Ukrayna, Rusya, Almanya ve Romanya gibi ülkelere ihraç edildiğini söyledi.



İkiye katlanacak



Geçen yıl 115 bin ton nar ihracatı yapıldığını anımsatan Ergezer, Tarsus'ta ekili olan alanın yüzde 60'ından verim alınmaya başlanması halinde bu rakamın ikiye katlanacağını vurguladı.



Ergezer, toplam alanda hasat yapılması halinde rekoltenin 1,5 milyon tonu bulacağını, böylece Tarsus'un, nar üretiminde dünyada ilk sıraya çıkacağını ifade etti.

Yörede üretilen hicaz narının tohumlarının meyve olarak yenildiği gibi, gövde, kök ve dal kabukları ile meyve kabuğunun tıbbi olarak kullanıldığını anlatan Ergezer, şunları kaydetti:



“Akdeniz iklim kuşağındaki üretici, alternatif ürün arayışında en çok nar üretimine yöneliyor. Narın, üretim alanı ve rekoltesinin de her geçen yıl artmasına yönelik ciddi çalışmalar yapılıyor. Pazar şansı çok yüksek olan nar üretiminde zarar etme olasılığı çok düşük. Kalp ve damar hastalıkları ile bağışıklık sistemini güçlendirmesi özelliği başta olmak üzere insan sağlığına faydaları her geçen gün daha çok bilinen narın daha fazla ülkelere ihraç edilmesi noktasında girişimlerimiz sürüyor.”



Türkiye'de nar üretimi artıyor



Öte yandan, Antalya Tarım Müdürü Bedrullah Erçin, son yıllarda özellikle Antalya olmak üzere Türkiye genelinde nar üretim alanlarının arttığını bildirdi.



Antalya Tarım Müdürü Erçin, yaptığı açıklamada, son yıllarda özellikle Antalya olmak üzere Türkiye genelinde nar üretim alanlarının arttığını belirterek, 2000 yılında 46 bin 750 dekar alanda gerçekleşen 59 bin ton nar üretiminin, geçen yıl 176 bin dekarda 127 bin 760 tona çıktığını kaydetti. Nar ihracatından elde edilen döviz miktarının da arttığına dikkati çeken Erçin, narın, Avrupa ülkelerinde büyük ilgi görmeye başladığını anlattı.



Erçin, 2006 yılında 10 bin 840 ton olan nar ihracatının 2007 yılında 12 bin 219 tona, geçen yıl ise 28 bin 788 tona ulaştığını ifade eden Erçin, bu yılın altı aylık döneminde Türkiye'nin nar ihracatının 5 bin 596 ton olarak gerçekleştiğini belirtti. Erçin, 2006'da narda 11 milyon 126 bin 869 dolar, 2007'de 15 milyon 46 bin 662 dolar, geçen yıl 27 milyon 668 bin 808 dolar, bu yılın ilk yarısında da 5 milyon 649 bin 358 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.



Pamuk yerine nar



Turizmin ve örtü altı üretimin gelişmesiyle birlikte Antalya'da pamuk ekim alanlarının daraldığını, pamuk ekimi yerine nar üretiminin ağırlık kazandığını vurgulayan Erçin, şöyle konuştu:



“Pamuktan para kazanamayan üretici ve yatırımcı artık pamuk ekim alanlarını nar bahçelerine dönüştürdü. Antalya'da 10 yıl önce 400-500 bin dekar olan pamuk ekim alanı son yıllarda 50-60 bin dekara düştü. Pamuk üreticisi alternatif ürüne yöneldi. Antalya'da nar üretimi yüzde 40 arttı. Geçen yıl 55 bin 739 ton nar üretimi gerçekleşti. Türkiye'nin nar ihtiyacının yaklaşık yüzde 44'ü Antalya'dan karşılanmaktadır. Dış satım ve iç pazarda nar talebi yoğun şekilde artış gösteriyor. Nar ihracatı, narenciye ihracatını yakaladı. Antalya'da meyve gurubunda narenciye birinci olurken, şimdi nar birinciliğe soyunuyor.”



Ekim alanlarının yurt dışı pazar ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olduğunu anlatan Erçin, ancak, nar üretim ve ihracatında Türkiye'nin rakibi olan İran, İspanya ve Yunanistan'da da nar üretimi artması halinde sıkıntı yaşanabileceğini söyledi. Erçin, “Eğer bu ülkelerde, nar üretim alanları artmazsa, Türkiye nar ihracatında dünyada söz sahibi olabilir” dedi.



