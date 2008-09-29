Nar üretimi artıyor

Türkiye'de 1998-2007 döneminde nar üretiminin yüzde 100'e yakın oranda artarak 55 bin tondan 106 bin 560 tona çıktığı, dünyada İran ve Hindistan'ın ardından üçüncü sırada yer aldığı bildirildi.



Antalya Tarım İl Müdürü Bedrullah Erçin, Türkiye'de nar üretim ve ihracatının arttığını, nar üretiminde Türkiye'nin İran ve Hindistan'dan sonra üçüncü sırada geldiğini bildirdi.



Tarım İl Müdürü Erçin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de nar üretiminin yıllar itibariyle önemli ölçüde arttığını söyledi. 2005 yılı rakamlarına göre 80 bin ton nar üretimi gerçekleştirildiğini, bu üretimin yüzde 61,8'inin Akdeniz, yüzde 23,3'ünün Ege, yüzde 9,1'inin Güney Doğu Anadolu bölgesinde yapıldığını belirten Erçin, şunları kaydetti:



"İller itibariyle değerlendirildiğinde nar üretiminde yüzde 38,4 ile Antalya birinci sırada yer alıyor. Bunu yüzde 11,4 ile Mersin, yüzde 8,9 ile Aydın ve yüzde 8,2 ile de Denizli izlemektedir. 2003 ve 2006 yılları dikim alanları karşılaştırıldığı zaman, nar bahçeleri yüzde 40 oranında genişlemiştir. Nar üreticiliği yapılan tüm illerimizde dikim alanlarında yoğun bir şekilde artış görülmesine rağmen, bu artış ihracat rakamlarına yansımamaktadır."



1998'de Türkiye'de 49 bin 540 dekar alanda 2 milyon 320 bin nar ağacından 55 bin ton üretim yapıldığına dikkat çeken Erçin, şöyle devam etti:



"2007 yılında 111 bin 230 dekar alanda meyve veren 3 milyon 610 bin nar ağacı bulunuyor. Bu alanlardan ise 106 bin 560 ton nar üretimi elde edildi. Meyve vermeyen yaşta ise 3 milyon 367 bin 316 adet ağaç var. Mersin'de 2005'de 318 hektar olan nar üretim alanı 2006'da 386 hektara, Adana'da 108 hektardan 174 hektara, Muğla'da 232 hektardan 439 hektara, Denizli'de ise 390 hektardan 580 hektara çıktı. Mersin'de nar üretim alanı yüzde 21, Adana'da yüzde 61, Muğla'da yüzde 89 ve Denizli'de yüzde 49 oranında arttı. Türkiye'de nar üretim alanları artıyor."



Dünyada İran üretim lideri



Narın anavatanın Ortadoğu ve Kafkaslar olduğunu anımsatan Erçin, Türkiye'de daha önceleri bu bitkinin sadece çit bitkisi olarak üretiminin yapıldığını vurguladı. Nar üretiminin Türkiye'de son yıllarda büyük hızla arttığını, üretici ve ihracatçıya önemli miktarda para kazandırdığını anlatan Erçin, şöyle devam etti:



"İçermiş olduğu antioksidanlar, polifenolik maddeler ve C vitamininden dolayı fonksiyonel gıdalar grubuna giren nar, aynı zamanda ilaç, boya, mürekkep, yağ, hayvan yemi, tanen, pektin ve sirke gibi ürünlerin sağlanmasında hammadde olarak kullanılması nedeniyle de bir endüstri bitkisidir. Narın eksi 10 dereceye kadar dayanması, çiçeklenmesinin geç olması nedeniyle ilkbahar geç donlarından zarar görmemesi, toprak isteği yönünden çok seçici olmaması, meyve kabuğunun özel yapısı dolayısıyla artı 5 ve artı 6 derece sıcaklık ve yüzde 85-90 nem koşullarında 5 ay süre ile depolanabilmesi gibi yetiştirme tekniği yönünden avantajları olması, Türkiye'de nar üretiminin hızla yaygınlaşmasına neden olmaktadır."



Erçin, 2007 rakamlarına göre dünyada en fazla nar üretimi yapan ülkeler arasında İran'ın birinci, Hindistan'ın ikinci, Türkiye'nin üçüncü sırada geldiğini bildirdi.



Bedrullah Erçin, şu bilgileri verdi:



"İran'da 700 bin, Hindistan'da 500 bin, Türkiye'de 80 bin, Tunus ve Pakistan'da 60 bin, İspanya'da ise 40 bin ton nar üretimi gerçekleştiriliyor. Dünyada nar alıcısı ülkelerin başında ise Rusya, ABD, Almanya, Hollanda ve Ukrayna geliyor.



Türkiye, 2004 yılında 11 bin 494 ton nar ihracatından 7,3 milyon dolar, 2005 yılında 9,4 milyon dolar, 2006'da da ihracat azalmasına rağmen 11,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Nar ihracatının önemli bir bölümünü ise Antalya'dan Rusya, Almanya ve Moldava ile Ukrayna'ya yapılan ihracat oluşturuyor."



