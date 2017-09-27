Nar Kadın Dayanışması'ndan 'Geleceğimiz ve haklarımız için mücadele edeceğiz!' çağrısı

Türkiye Büyük Millet Meclis önünde 2 Ekim’de ‘müftülere nikâh kıyma yetkisi’ veren tasarıyı protesto edecek olan Nar Kadın Dayanışması, “Haklarımız için mücadele etmeliyiz” çağrısında bulundu.

Erken yaşta evliliklerin önünü açacağı nedeniyle eleştirilen ve Meclis’in açılması ile gündeme gelecek olan ‘müftülere nikâh kıyma yetkisi’ veren tasarıya yönelik tepkiler sürüyor. Nar Kadın Dayanışması 2 Ekim Pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclis önünde gerçekleştireceği protesto eylemine bütün kadınları çağırdı.

Birgün'ün haberine göre, Mülkiyeliler Birliği’nde dün düzenlenen basın toplantısında konuşan Pınar Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

“Karanlığa bırakmayacağımız bir gelecek ve mücadeleyle kazandığımız haklarımız var. Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda değişiklik yapılmasına yönelik yasa tasarısı Medeni Kanun ile kazandığımız haklarımıza saldırıdır. Müftülere nikâh yetkisi verilmesi laikliğe saldırıdır. Bu tasarı, AKP’lilerin de açık açık dile getirmekten çekinmediği ‘İster kabul edin, ister etmeyin biz yeni bir devlet kurduk…’ sözleriyle de pekişen yeni toplum inşasının bir ürünüdür. Yaşamlarımızı aile, tarikat, cemaat üçgeninin sınırlarına hapsetmek isteyenlere karşı laikliği savunmak ve kazanmak kadınlar için yaşamsaldır. Medeni Kanun’daki kazanımlar kadınların mücadelesinin sonucudur. Mücadeleyle kazandığımız haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Geleceğimize sahip çıkacağız. ‘Evde yapılan doğumlarda doğum bildiriminde sözlü beyan yeterli olacaktır’ ifadesiyle anne ve çocuk sağlığı korunamayacak. Bununla birlikte çocuk yaşta evliliklerin doğum nedeniyle hastanelerde açığa çıkmasının, kaydının tutulmasının önüne geçilecek. Bu maddeyle birlikte çocuk istismarı meşrulaştırılmaya çalışılacak.”

Tasarıya yönelik imza kampanyası da başlattıklarını duyuran Yüksel, “Kazandığımız haklara yönelik saldırı niteliği taşıyan yasa tasarısı derhal geri çekilmelidir. Bütün kadınları geleceğimiz ve haklarımız için mücadeleye çağırıyoruz. 2 Ekim’de ‘Haklarımız var!’ diyerek TBMM önünde buluşuyoruz. Kadınlar yan yana geldiğinde hayatı ve geleceği birlikte kurarlar biliyoruz” dedi.

"Bu mücadeleyi de başarıya götüreceğiz"

Basın açıklamasına katılan CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan da laiklikten vazgeçilmemesi gerektiğine vurgu yaparak, “Bu mücadeleyi başarıya götüreceğiz. Biz kadınlar olarak umutsuz değiliz. Hep birlikte mücadele ederek daha önce nasıl gerici tasarıların çekilmesini sağladıysak, bu tasarının da geri çekilmesini sağlayabiliriz” diye konuştu.