Napolyon'un mektubu 405 bin Euro'ya satıldı

Ünlü Fransa İmparatoru Napolyon Bonaparte’ın yazdığı bir mektup açık artırmayla 405 bin 210 Amerikan Doları (yaklaşık 325 bin euro) fiyata satıldı.

Mektubun satıldığı müzayede, Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Fontainebleau Şatosu'nda düzenlendi.

1816 yılında kaleme alınan mektubun özelliklerinden biri İngilizce dilinde yazılmış olması. Mektubu Fransız lider İngilizce öğrenirken ödev olarak hazırlamış ve düzeltilmek üzere İngilizce öğretmenine göndermiş. Mektubun üzerinde ayrıca balmumundan bir mühür bulunuyor.

Napolyon'un İngilizce yazılmış üç mektubu olduğu biliniyor. İngiltere'ye duyduğu nefretle tanınan ve İngilizleri “esnaf milleti” olarak tanımlayan Napolyon hayatının son döneminde İngilizce öğrenmeye merak sarmıştı.