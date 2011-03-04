-NAPOLİTANO'DAN KADDAFİ'YE ÇAĞRI CENEVRE (A.A) - 04.03.2011 - İtalya Cumhurbaşkanı Giogio Napolitano, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin halkına karşı askeri müdahaleye son vermesi gerektiğini söyledi. Napolitano, BM İnsan Hakları Konseyi'nde yaptığı konuşmada, halkın memnuniyetsizliğinin diyalog ve iyi niyetle giderilmesi gerektiğini belirterek, "Libya halkına karşı şiddet kabul edilemez" dedi. BM Güvenlik Konseyi'nin "Libya'daki trajedinin hemen sona ermesi" çağrısına destek verdiklerini belirten Napolitano, Akdeniz'deki son gelişmelerin AB'nin, sığınma talebinde bulunanlar ve mültecilerin korunması konusunda bazı kurallar belirleyerek, ortak özgürlük, güvenlik ve adalet alanını oluşturma çalışmasını tamamlaması gerektiğini gösterdiğini söyledi. Sınırların daha etkili yönetilmesinin sadece AB üyesi ülkelere bırakılmaması gerektiğini ifade eden Napolitano, "Söz konusu olan bir ülkenin değil, Avrupa'nın sınırı" diye konuştu. -YABANCI GAZETECİLERE YASAK- Libyalı yetkililer, başkent Trablus'ta cuma namazından sonra muhalefetin yapması beklenen protestoları haber yapmak için otelden çıkmak isteyen yabancı gazetecilere engel oldu. Trablus'da gazetecilerin kaldığı Rixos otele gelen güvenlik güçleri otelden çıkmaya çalışan basın mensuplarını engelledi. Libya hükümet sözcüsü Musa İbrahim, El Kaide üyeleri tarafından planlandığını iddia ettiği muhtemel gösterilere gazetecilerin katılmasının şiddet olaylarını tetikleyebileceğini, bu yüzden gazetecilerin otelde tutulduğunu söyledi. Rixos'da resmen organize edilmiş medya ziyareti kapsamında yaklaşık 130 gazeteci bulunuyor. Bu gazetecilerin faaliyetleri yetkililer tarafından izleniyor.