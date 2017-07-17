Napoli tribün lideri Gennaro, 'uyuşturucu tacirliği' suçlamasıyla gözaltında!

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin tribün lideri Gennaro de Tommaso, 'uyuşturucu kaçakçılığı ve satışı' yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. İtalyan 'amigo'nun, ithal araçlarla İtalya'ya kilolarca esrar soktuğu tespit edildi.

İtalyan gazetesi Corriere della Sera'nın haberine göre Tomasso, arkadaşlarıyla birlikte ithal arabaların içerisinde İtalya'ya kilolarca 'marijuana' soktu. Napoli'nin amigosu, kulübünün kentinde gözaltına alındı.

soL yazarı Aslı Kayabal, 5 Mayıs 2014 tarihinde yayımlanan "Gennaro, mafya, futbol" başlıklı yazısında Gennaro de Tomasso için, "Gennaro’yla ilgili bir başka ayrıntı ise, Napolili taraftarların önderinin mafya örgütü Camorra’yla bağlantılı Ciro De Tommaso’nun oğlu olduğu iddiasıydı" ifadesine yer vermişti. Yazıya ulaşmak için tıklayınız.