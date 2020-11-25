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Spor

Napoli, stadının adını Diego Armando Maradona olarak değiştiriyor

25 Kasım 2020 23:21

İtalyan ekibi Napoli, Maradona'nın ölümü sonrasında stadına efsane futbolcunun adını veriyor. San Paolo adındaki stat bundan sonra San Paolo, Diego Armando Maradona ismiyle anılacak.

Diego Armando Maradona'nın vefatı futbol dünyasını yasa boğarken, Napoli kulübü ve şehrin belediyesinin aldığı ortak kararla, San Paolo olan Napoli stadının isminin, San Paolo Diego Armando Maradona olarak değiştirilmesine karar verildi.  

Napoli kulübü ve şehrin belediyesinin aldığı ortak kararla, San Paolo olan Napoli stadının ismi, San Paolo Diego Armando Maradona olarak değiştirilecek.

1984-91 arası 7 yıl boyunca Napoli forması giyen Maradona, İtalyan kulübüyle 2 lig şampiyonluğu, 1 İtalya Süper Kupa şampiyonluğu ve 1 UEFA Kupası kazanmıştı. Napoli, Arjantinli efsanenin oynadığı dönemde tarihinin en parlak zamanını yaşamıştı.

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