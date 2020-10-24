Napoli'de sokağı çıkma yasağına karşı eylemler düzenlendi; polis ve protestocular karşı karşıya geldi

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İtalya'nın Napoli kentinde Koronavirüs salgınını yavaşlatmak amacıyla sokağa çıkma yasağı kararı alınmasını yüzlerce kişi protesto etti. Bazı noktalarda polis ile protestocular karşı karşıya geldi.

Sokağa çıkma yasağının saat 23.00'te başlamasıyla birlikte toplanan protestocular slogan atarak yürüdü ve çöp kutularını ateşe verdi.

Yerel basın bazı protestocuların polise ve polis arabalarına saldırdığını aktardı. Polis, protestoculara biber gazıyla karşılık verdi.

Bir protestocu kararın olası ekonomik etkilerine göndermede bulunarak, "Kapatırsanız ödersiniz" yazılı bir pankart taşıdı.

Napoli'nin bulunduğu Campania bölgesinde son günlerde vaka sayılarının ciddi artış gösterdiği görülmüştü.

İtalya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ülkede şu ana kadar yaklaşık 500 bin vaka görüldü ve 37 bin kişi hayatını kaybetti.