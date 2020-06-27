Napoli, Cengiz Ünder için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı!

Roma'nın yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Cengiz Ünder'e Napoli talip oldu. İtalyan kulübünün milli oyuncu için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

Corriere dello Sport'un haberine göre Napoli, milli futbolcu Cengiz Ünder'le yakından ilgileniyor. Jose Callejon'un takımdan ayrılacak olmasının ardından arayışa geçen gök mavililer, Cengiz Ünder'i listeye aldı.

Bonservisin yüzde 20'sini Başakşehir alacak

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir de transferin gerçekleşmesi durumunda gelir elde edecek.



Başakşehir, eski oyuncusunun transferinden yüzde 20 pay alacak.

Gattuso'dan tam not aldı

İtalya'da gösterdiği performansıyla her geçen gün üstüne koyan milli oyuncu, Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli ile teknik direktör Gennaro Gattuso, Cengiz'i beğendiklerini dile getirmişlerdi.



Roma ile 2023 yazına kadar sözleşmesi bulunan Cengiz Ünder, bu sezon sakatlığı sebebiyle 21 resmi maça çıktı ve 3 gol kaydetti.



Milli futbolcunun adı Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Manchester United, Juventus ve Tottenham ile anılıyordu.