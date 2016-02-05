Naomi Watts futbol kulübüne başkan oldu

Hollywood'un ünlü yıldızlarından Naomi Watts, yeşil sahalara transfer oldu. İngiliz aktris, Galler'in amatör futbol kulüplerinden Glantraeth'in başkanlığına getirildi.

Glantraeth'in yöneticisi Stan Strickland, kulüp başkanı olması için Watts ile anlaştıklarını açıkladı.

İlginç bir hayat hikayesi olan Naomi Watts, 1968'de İngiltere'de dünyaya geldi. 7 yaşında iken babası ölünce annesiyle birlikte Kuzey Galler'e yerleşen Watts, oradan da Avustralya'ya göç edip bu ülkenin vatandaşlığını aldı.

Kariyerine Avustralya'da televizyon dizileriyle başlayan Naomi Watts, 2001'de Mulholland Drive filmindeki rolüyle Cannes Film Festivali'nde ödül aldı.

2001 yılından itibaren büyük bütçeli Hollywood filmlerinde roller almaya başladı.

