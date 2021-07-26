Naomi Osaka, Tokyo 2020'de hatasız başladı

Naomi Osaka, ülkesi Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Olimpiyatlar Oyunları'nda muhteşem bir performansla önce Çinli rakibi Zheng Saisai’yi 6-1 ve 6-4’lük setlerle daha sonra da Viktorija Golubic'i 6-3 ve 6-2'lik setlerle yenerek son 16'ya adını yazdırdı.

Açılış töreninde meşaleyi yakmasının ardından bugün tek kadınlar teniste ilk tur maçına çıkan Naomi Osaka, Zheng Saisai'yi 6-1 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Bir numaralı seri başı Ash Barty'nin elenmesiyle birlikte ana tabloda sıralaması en yüksek raket olan Osaka, mental sağlığına odaklanmak adına Roland-Garros'taki ilk maçı sonrası turnuvadan çekilmiş ve Wimbledon'a katılmamıştı.

Olimpiyatlar’daki ilk galibiyeti sonrası verdiği röportajda Osaka; "Her şeyden önce, tenis oynamaya odaklandım. Çocukluğumdan beri olimpiyatlarda yer almak benim hayalimdi. Dinlendiğim bu iki ay, benim için çok gerekliydi. Yenilenmiş ve tekrardan mutlu hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Japon yıldız Osaka, ikinci turda ise İsviçreli Viktorija Golubic ile eşleşti. Bu mücadeleyi de dominant oyunuyla 2-0 kazanan Osaka, V.Golubic'i 6-3, 6-2 ile rahat bir şekilde geçti ve son 16'ya adını yazdırdı. (Eurosport Türkiye)