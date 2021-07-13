Naomi Osaka, Kobe Bryant'ın ölümünden önce ona göndermeye çekindiği mesajı açıkladı

Kadınlar dünya sıralamasının 2. basamağındaki Naomi Osaka, Netflix belgeselinde yaptığı konuşmada NBA ikonu Kobe Bryant'ın helikopter kazası sonucu trajik şekilde yaşamını yitirdiğini öğrendikten bir gün sonra ağlayarak kaydettiği selfie videosunu paylaştı ve Kobe'nin ölümünden önce ona çekindiği için göndermediği mesajı açıkladı.

Netflix'te bu hafta yayımlanan Naomi Osaka isimli yeni belgesel, yıldız tenisçinin 2018'de Serena Williams'ı mağlup ederek kazandığı, kendisi için dönüm noktası olan Amerika Açık şampiyonluğundan sonraki hayatını gözler önüne sererken, Japon tenisçi, Kobe Bryant ile ilgili pişmanlığını da dile getirdi.

Filmde Osaka, NBA ikonu Kobe Bryant'ın helikopter kazası sonucu trajik şekilde yaşamını yitirdiğini öğrendikten bir gün sonra ağlayarak kaydettiği selfie videosunu da paylaşarak "Bir kişinin bu kadar çok insanın kalbine dokunabilmesi çok şaşırtıcı. Etrafta dolaşıyordum ve Bryant forması giymiş bir sürü kişi var" ifadelerini kullandı.

Kobe ile tanışma hikayesini anlatan Osaka, "Onunla konuşurken ona çok benzediğimi hissettim. Konuşma şekliyle, ne bileyim, rakiplerini rahatsız etmek için ya da başka bir şey için neler yaptığını tarif ediş şekliyle... 'Bu tam olarak benim yaptığım şey' diye düşünürdüm" diye konuştu.

"Ona mesaj atmadım çünkü ezik hissetmek istemedim"

Kobe'nin ölümünden önce ona mesaj atmayı düşündüğünü ama atmadığını dile getiren Osaka, "Aramızda tüm bu konuşmalar geçiyor ve ben bahsettiğimiz şeyi yapmıyorum bile. O yüzden ona tekrar mesaj atıp, 'Bu durumda kendini nasıl iyileştiriyorsun?' diye soracaktım. Sonra ona mesaj atmadım çünkü ezik hissetmek istemedim ve artık bir daha onunla konuşma şansım olmayacak. Bilmiyorum, of" dedi.

2020'de ikinci Amerika Açık şampiyonluğunu kazandıktan sonra Osaka gazetecilere şunları söylemişti:

"Sadece olacağımı düşündüğü kişi olmak istiyorum. Muhteşem olacağımı düşünüyordu, bu yüzden gelecekte muhteşem olmayı umuyorum." (Independent Türkçe)