Naomi Osaka, hazırlık turnuvasından çekildi

Dört Grand Slam şampiyonluğu bulunan Japon tenisçi Naomi Osaka, sakatlığı sebebiyle Avustralya'daki hazırlık turnuvasından çekildiğini açıkladı.

17 Ocak'ta başlayacak olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası öncesinde, şampiyonluk adaylarından olan Japon tenisçi Naomi Osaka'dan endişe verici bir haber geldi.

Naomi Osaka, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sakatlığını gerekçe göstererek Avustralya'daki hazırlık turnuvasından çekildiğini belirtti.

Osaka, hazırlık turnuvasındaki yarı final mücadelesinde bir sakatlık yaşadığını söylerken tenise uzun süre ara verdikten sonra arka arkaya yorucu maçlar oynamasının vücudunu zorladığını söyledi.

Osaka, yaptığı paylaşımda, 17 Ocak'taki Avustralya Açık öncesi dinlenmek istediğini ifade etti.

Dört Grand Slam şampiyonluğu bulunan Japon tenisçi, 2021 yılının eylül ayındaki Amerika Açık Tenis Turnuvası'nın üçüncü turunda, finalist Leylah Fernandez'e kaybederek elenmişti.