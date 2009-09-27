Naomi gazetecilerden kaçtı

39 yaşındaki ünlü model, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde görüntü vermemek adına gazetecilerle köşe kapmaca oynadı. Gazetecilerden kaçan Naomi Campbell, koşarak havalimanından ayrıldı.Alitalia İtalyan Havayolları'nın tarifeli uçağıyla akşam 18.10'da Milano'dan İstanbul'a gelen ünlü model Naomi Campbell, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde kendisini görüntülemek isteyen gazetecileri görünce yine kapris yaptı. Gazetecileri karşısında gören ünlü model, beraberinde geldiği korumasının arkasından yürüdü. Yüzünü gizlemeye çalışan, elindeki battaniyeyle dikkat çeken Naomi Campbell, daha sonra terminaldeki bir kolonun arkasına saklandı. Hayranlarının birlikte fotoğraf çektirme isteğini de reddeden Campbell, bir süre otomobilinin hazırlanmasını bekledi. Ardından bagajlarını alan ünlü model koşar adımlarla ulaştığı araçla havalimanından ayrılarak kalacağı Four Seasons Otel'e gitti.Ünlü manken Naomi Campbell, 6 yıl önce de Türkiye'ye gelişinde Atatürk Havalimanı'nda olay çıkarmıştı. 9 Haziran 2009 tarihinde de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ünlü manken Naomi Campbell ile Başbakanlık Resmi Konutu'nda görüşmüştü. Emine Erdoğan ile ünlü top model Naomi Campbell`in yaptığı görüşmede, Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Filistin İçin El Ele" kampanyası ile Campbell'ın sürdürdüğü yardım kampanyası ele alınmıştı.