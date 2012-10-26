Naomi Campbell 'uzay aracı'nda yaşayacak

Ünlü manken Naomi Campbell'a, dört yıldır birlikte olduğu Rus sevgilisi, uzay aracı şeklinde ev yaptırıyor. Lüks evde, Türk hamamı da bulunuyor.

İngiliz manken Naomi Campbell'a, Rus sevgili Vladislav Doronin, uzay aracı şeklinde ev yaptırıyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'da inşa edilecek ev, ünlü mimar Zaha Hadid'in imzasını taşıyor. Yüksek tavanları, geniş camları bulunan evin üzerinde, iki kulenin yer aldığı bölüm ise yatak odası olarak planlanıyor.

2008 yılından bu yana Naomi Campbell ile birlikte olan Rus işadamı Vladislav Doronin, evlendikten sonra da bu evde yaşamak istiyor.

2 bin 650 metrekarelik lüks evde, fitness salonu, yüzme havuzu, dans salonu ve Türk hamamı da bulunuyor.

Daily Mail'in haberine göre; 1.5 milyar Sterlin servete sahip, 46 yaşındaki Doronin, Campbell'a geçtiğimiz yıl da Türkiye'den bir ev almıştı. (ntvmsnbc)