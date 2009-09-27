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Yaşam

Naomi Campbell İstanbul´da

27 Eylül 2009 03:59

Ünlü Model Naomi Campbell, sevgilisi Vladislav Doronin´le yaptığı İtalya tatilinin ardından Türkiye´ye geldi. Campbell, Atatürk Havalimanı´nda görüntü vermemek için gaçetecilerle köşe kapmaca oynadı.

Milyarder sevgilisiyle İtalya´nın Sardunya Adası´nda tatile çıkan Naomi Campbell, saat 18.00´da Milano´dan İstanbul´a geldi. Atatürk Havalimanı´nda Türkiye´ye ilk gelişinde olduğu gibi yine gazetecilerden kaçan Campbell, bir paravanın arkasına saklanarak gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı. Mankenin özel bir ziyaret için İstanbul´a geldiği bildirildi.

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