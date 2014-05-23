Naomi Campbell Bodrum'a geldi

Ünlü top model Naomi Campbell, 44’üncüdoğum gününü kutlamak için sevgilisi Rus milyarder Viladimir Voronin, modacı Stefano Pilati ile birlikte dün akşam saatlerinde özel bir jet ile Milas-Bodrum Havalimanı'na geldi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Campbell kendisine ait sosyal paylaşım sitesinden 'Anne beni iyi ki dünyaya getirmişsin' mesajı yazıp 1 yaşındaki fotoğrafını ilave ederek kutladı. Ünlü İngiliz mankenin bu akşamki kutlamasına ise manken arkadaşı Kate Moss'un da katılacağı öğrenildi.