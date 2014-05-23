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Naomi Campbell Bodrum'a geldi

Bodrum'a gelen dünyaca ünlü top model Naomi Campbell, 44'üncü doğum gününü kutladı

23 Mayıs 2014 16:30

Ünlü top model Naomi Campbell, 44’üncüdoğum gününü kutlamak için sevgilisi Rus milyarder Viladimir Voronin, modacı Stefano Pilati ile birlikte dün akşam saatlerinde özel bir jet ile Milas-Bodrum Havalimanı'na geldi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Campbell kendisine ait sosyal paylaşım sitesinden 'Anne beni iyi ki dünyaya getirmişsin' mesajı yazıp 1 yaşındaki fotoğrafını ilave ederek kutladı. Ünlü İngiliz mankenin bu akşamki kutlamasına ise manken arkadaşı Kate Moss'un da katılacağı öğrenildi.

 

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