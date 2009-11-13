Naomi Afrika'da podyuma çıktı

Campbell, "Yardım İçin Moda" defilesinin sahne arkasında Reuters'a yaptığı açıklamada, "Reklamlarda hiç renkli kadın görüyor musunuz? Bu çok kaba" dedi.Podyumlarda siyah mankenler için kesinlikle daha fazla yer bulunduğunu, ama siyah mankenleri podyuma çıkarmak için yeterince çaba gösterilmediğini savunan Campbell, bu durumun son yıllarda iyileşmekte olduğunu, ama geçen sene yine kötüleştiğini söyledi.Campbell, "Renkli kadınların diğerleriyle paylaşmaları gereken büyük bir hayat tecrübeleri var. Dünya sarı saç, mavi gözden ibaret değil. Paylaşımcı olmalıyız" diye konuştu.Defilede podyuma Campbell'in yanı sıra "Afrika'nın Yüzü" olmak için yarışan çok sayıda siyah manken çıktı.Campbell'in daha önce New York, Londra ve Mumbai'de çıktığı "Yardım İçin Moda" defilelerinden 1 milyon dolar yardım toplandı.Darüsselam'daki defileden elde edilecek gelirin ise anne sağlığı alanında harcanacağı belirtildi. Anne sağlığı için çalışan uluslararası bir ittifak olan "Beyaz Kurdele İttifakı"nın küresel elçisi olan Campbell, podyumdaki yürüyüşünü ise "Hiçbir kadın doğum yaparken ölmemeli" diyerek bitirdi.Doğum sırasında meydana gelen ölümler, gelişmekte olan ülkelerdeki kadınlar arasında ölüm nedenleri arasında başta geliyor ve bu ölümlerin yüzde 80'inin önlenebilir olduğu belirtiliyor. Dünya ölçeğinde ise her dakika bir kadının doğum yaparken öldüğü ifade ediliyor.