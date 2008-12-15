Nanoteknolojik algılayıcı kansere çözüm olabilir

Vücuttaki belirli kimyasal maddelerin izlenebilmesi imkânı sağlayan algılayıcı, kanser ilaçlarının canlı hücreler üzerindeki etkisini de takip edebiliyor.Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden Michael Strano, "karbon nanotüpleri" olarak adlandırılan karbon moleküllerinin ince iplikçiklerinden yapılan ve DNA ile kaplanan algılayıcının insan vücudundaki canlı hücrelerden çok daha küçük olduğunu söyledi.Algılayıcı, yakın-kızılötesi ışık tayfında saptanabilen floresan ışığı yayıyor. İnsan dokularının aynı tayfta ışık yaymaması sayesinde algılayıcı göze çarpıyor. Işığın sinyali, algılayıcı hücre içinde DNA ile etkileşime girdiğinde değişiyor. Bu değişimler, bilim adamlarının belirli molekülleri tanımlamasına yardımcı oluyor. Algılayıcının DNA ile kaplanmış olması canlı hücrelerin içine güvenle enjekte edilmesine imkân sağlıyor.Çok düşük miktardaki kimyasalların vücuda etkilerini saptamak için etkili bir araç olarak hemen kullanılmaya başlanabileceği belirtilen algılayıcının zamanla, insan vücudunun görüntülenmesinde alternatif bir yöntem olarak da kullanılabileceği kaydediliyor.Algılayıcının geliştirilme süreci ve kullanım alanlarını anlatan makale, "NatureNanotechnology" dergisinde yayımlandı.