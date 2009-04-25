Nano teknolojiyle daha kolay bir hayat mümkün

Renklilerle beyazlarınızı aynı anda yıkayabileceğinizi, tansiyonunuzu kıyafetinizin ölçeceğini, çoraplarınızın ayaklarınıza masaj yapacağını, vitaminlerin ağızdan değil giysilerden alınacağını, renk değiştiren kamuflaj kıyafetler sayesinde askerlerin görünmez olacağını" biri size 10 yıl önce söylese inanır mıydınız?



Ama bugün artık tüm bunlar hayal değil. Peki, tam olarak nedir bu nano teknoloji, ne işe yarıyor, moda ile ilişkisi nedir? Tasarımcı Reyhan Yazıcı anlatıyor



Nano bir ölçü birimidir ve metrenin milyarda biri demektir. Bu teknoloji sayesinde nesnenin yapı taşı olan atomlar istenildiği gibi düzenlenebiliyor. İnsan sağlığına karşı duyarlı, daha dayanıklı, konforlu, daha hafif ve doğaya daha az zarar verecek ürünler üretiliyor. 2002 yılında Time dergisi tarafından '2002'nin en iyi buluşları' arasında gösterilen leke itici pantolon kumaşından sonra deyim yerindeyse "derenin altından çok sular aktı".



Nano teknolojinin sağladığı avantajlar



Islanmayan ve yağ tutmayan ipek kumaş ile ilk defa Aker eşarp markası sayesinde tanıştık. Yağmurun etkisiyle ıslanan, lekelenen fularlar yok artık. Ya da lekelenen, çabuk kırışan gömlekler... Damat, beyaz gömlek giyildiğinde yaşanan çabuk kirlenme endişesini ortadan kaldıran "Nanoteknolojik Gömlek" koleksiyonunu üretti. Doğal olarak nefes alan bir yapıya sahip olan gömlekler sıvıları kesinlikle içine geçirmiyor, üzerinden leke bırakmadan kolayca akıp gidiyor. Üstelik rahat, yumuşak ve nefes alan yapısıyla benzersiz bir konfor sağlıyor.



Güzel koku yayan, kötü kokuyu barındırmayan kumaş



Sanki parfüm sıkılmış gibi hoş kokular yayan bu kumaşlar sayesinde eşarplar, takım elbiseler, bebek giysileri hatta çoraplar dahi güzel kokacak. Giysiler yıkandığında liflerinde bulunan parfüm kokusu kaybolmuyor. Nano teknoloji ile birlikte birçok konforlu ve sağlıklı ürüne de kavuşmuş olduk. Anti-bakteriyel kumaş, boya tutmayan kumaş, mantara karşı dayanıklı kumaş, ısı geçirmeyen kumaş, kötü havaya ve elektrostatik boşalmaya karşı dayanıklı kumaş, kokuyu emen kumaş, nemi emen kumaş, kurşuna dayanıklı kumaş, enerji depolayabilen aletler içeren kumaş ve tüm bunların getirdiği yaşam kolaylıkları her geçen gün inanılmaz hızla ilerliyor.



Savaşlarda nano silahı



Tekstil dünyası belki de gelecekteki savaşların liderini belirleyecek. Bir kere bu kumaşlar, baz istasyonu ve yüksek gerilim hattı gibi kaynaklardan yayılan radyasyona karşı da etkili. Yaralanan bir askerin kalp atışı, vücut ısısı, kanama bölgeleri ve sayısına ait bilgiler merkeze gönderilebilecek. Böylece ilkyardım ekibi tanıyı koymuş ve ona göre hazırlık yapmış olacak. Lazer silahıyla nişan aldığında haber verecek. Tıpkı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefat ettiği kazada olduğu gibi telefonun şarjı bittiğinde yani enerjiye ihtiyaç duyulduğunda güneş pili gibi çalışacak. Kıyafetlerdeki kumaşın renk değiştirmesi ile zehirli biyolojik ve kimyasal gazlar tespit edilecek. Giysiler çok hafif ve ucuz olacak. Bu dediklerimiz için elli ya da yüz yıl beklemeyeceğiz, bir kısmı şu anda büyük devletler tarafından kullanılıyor, beş yıl sonra tüm dünyaya yayılacak.



Kilolara diyetsiz veda



Nanofront kumaş adı verilen özellikli kıyafetler sayesinde sihirli giysileriniz olacak. Kumaş deri ile temas ettiği yerlerde sürtünme etkisi oluşturarak deri altında bulunan yağlar yakılabiliyor. Bu sayede, bu kumaşın kullanıldığı kıyafetlerle durduğunuz yerde şekle girebilmeniz de mümkün olacak. 2010 yılında seri üretime girecek olan kumaş özellikle iç giyimde tercih edilecek ve 40 gün devamlı kullanıldığında birkaç cm kadar incelme sağlanabileceği bekleniyor.





Bebekler daha güvenli



Islaklığı geçirmeyen kumaşlar sayesinde bebek kıyafetleri ve iç giyim de artık daha konforlu. Yaka kısımları sürekli ıslak olan tulumlar, kötü koku yayan ve ıslaklığı anında üste çıkaran bezlere veda edebilirsiniz. Mikrop barındırmayan, yanmaz, hava alabilen, sıcaklığı ayarlayabilen kumaştan imal edilen kıyafetlerin içeriğinde de ısırgan otu, bambu, soya ve kayın gibi organik lifler kullanılıy







İlaç almayın, nano teknoloji içeren kıyafet alın





Saman nezlesine karşı koruyan kumaştan üretilmiş kıyafetler, cildin yaşlanmasını durduran E vitaminli kumaşlar, selülit giderici giysiler, diyabet hastalarının ayak yaralarına çare olan çorap ve ayakkabılar artık çok uzak değil. Therapy şirketi, diyabet hastalarının kullanımı için ayakkabı üretiyor. Bilindiği gibi diyabetiklilerde ayaklarda oluşan yaralar kapanmıyor. Bu ayakkabının içi nemli olmadığı için bakteri üremiyor, mantar oluşumu engelleniyor. Dolice ise şeker hastaları için bitkisel çorap üretti. Bu çorabı, alerjik rahatsızlıkları olanlar da kullanabiliyor. Paola şirketi, 2004 yılından bu yana topuk bölümünde klima sistemi bulunan 'klimalı ayakkabı' üretiyor. Ayakkabı markası Valleverde'nin yeni serisi Antistatica, vücutta oluşan rahatsız edici elektriği nötralize ediyor.



