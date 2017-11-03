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Spor

Nani'nin ardından Neustadter ve Lens de bu maça destek olacak!

İSTANBUL, (DHA) Kick boksta Deno El Sueno ile Hayk Harutyunyan, 11 Kasım Cumartesi günü 80 kiloda Dünya Şampiyonluğu için ringe çıkacak

03 Kasım 2017 20:10

İSTANBUL, (DHA)

Kick boksta Deno El Sueno ile Hayk Harutyunyan, 11 Kasım Cumartesi günü 80 kiloda Dünya Şampiyonluğu için ringe çıkacak.
Deno El Sueno\'nun yakın arkadaşı olan eski Fenerbahçeli yıldız futbolcu Luis Nani, Almanya\'nın Frankfurt kentinde yapılacak olan dövüş organizasyonuna destek vereceğini açıklamıştı. Nani\'nin ardından Fenerbahçeli savunmacı Roman Neustadter ve Beşiktaşlı yıldız Jeremain Lens de, bu organizasyon için farkındalık yaratmaya karar verdi. 2 yıldız oyuncu da Deno El Sueno\'ya destek olacak.
\"Şampiyonların gecesi\" olarak lanse edilen bu dev mücadele, K1 kurallarına göre yapılacak ve 3\'er dakikalık 5 raunttan oluşacak.

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