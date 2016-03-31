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Spor

Nani: Inter'e gidebilirim

Nani bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 38 maçta 10 gol atıp 8 asist yaptı

31 Mart 2016 21:01

Portekiz basınına açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli futbolcu Luis Nani, İtalya'nın Inter takımına transfer olacağına yönelik söylentilere yanıt verdi. Başarılı kanat oyuncusu, "Teklif gelirse ve Fenerbahçe bu teklifi kabul ederse Inter'de oynamamın bir sakıncası yok. Ama şu anda menajerime gelen resmi bir teklif yok. Fenerbahçe'de mutluyum. Şu an Yalnızca Süper Lig ve yaklaşan EURO 2016'ya odaklanmış durumdayım." ifadelerini kullandı.

Portekizli yıldız bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 38 maçta 10 gol atıp 8 asist yaptı.

 

 

 

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