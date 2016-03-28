Nani'ye İtalyan kancası; Fenerbahçe'nin yıldızı Serie A'ya mı gidiyor?

İtalyan basınından Fenerbahçeli Luis Nani için sürpriz bir iddia geldi. Sarı-lacivertli takıma sezon başında Manchester United'dan transfer olan Nani'nin Inter'e gidebileceği belirtildi.

Sporx’in İtalyan basınında çıkan haberlerden aktardığına göre, Inter gelecek yıl için kanatlarını takviye etmek istiyor. Bunun için de transfer listesine aldığı isimler; Nani ve Candreva. Haberde, Nani'nin menajeri Pastorello'nun da bir süredir Inter'le görüştüğü iddia edildi. Haberde ayrıca Nani'nin Inter'e gidecek yeniden kendini ispat etmek isteyeceği yazıldı.

Alvarez'den gelecek para Nani'ye

Portekizli kanat oyuncusu için Fenerbahçe'nin 12 milyon Euro isteyeceği, Inter'in ise 10 milyon Euro'ya kadar çıkacağı vurgulandı. Bu paranın da Sunderland'den gelecek tazminatla ödeneceği belirtildi. Inter ve Sunderland, Ricky Alvarez konusunda FIFA'da davalık olmuşlardı...

Bu sezon Fenerbahçe ile 38 maça çıkan Nani, 10 gol atıp 8 asist kaydetti.