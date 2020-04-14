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Spor

Nando De Colo, EuroLeague'de son 10 yılın en iyi takımına seçildi

14 Nisan 2020 17:24

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nın Fransız oyuncusu Nando De Colo, EuroLeague'de son 10 yılın en iyi takımına seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, "10 yıl önce EuroLeague'e bir çaylak olarak başladı ve mümkün olan en yüksek yere ulaştı. 2010-2020’nin en iyi takımına açıkladığımız kişinin ismi Nando De Colo." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, De Colo’nun 6 Euroleague sezonunda 2 şampiyonluğu olduğu hatırlatılarak, "10 yılda 6 kez turnuvaya katılmasına rağmen toplam verimlilik puanı (3 bin 228) ve basket sayısında (2 bin 886 sayı) 2. sırada" ifadelerine yer verildi.

Oyuncuların, başantrenörlerin, taraftarların ve basın mensuplarının oylarıyla belirlenen son 10 yılın en iyi takımına, daha önce Kyle Hines, Juan Carlos Navarro, Luka Doncic, Dimitris Diamantidis ve Milos Teodosic’in seçildiği açıklanmıştı.
 

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