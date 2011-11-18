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Kültür-Sanat

'Namlunun Ucundaki Mahalle'

Bırakın Türkiye'yi, ismini sorsanız çoğu İstanbullu'nun dahi hatırlayamacağı...

18 Kasım 2011 02:00


T24 - Yasin Bozdemir

Bırakın Türkiye'yi, ismini sorsanız çoğu İstanbullu'nun dahi hatırlayamacağı bir yerdi Gazi Mahallesi, ta ki tarihler 12 Mart 1995'i gösterene kadar! O korkunç gece çoğunluğunu Aleviler’in oluşturduğu bu mahallede dört kahvehane tarandı. Aleviler işte o gün bir kez daha katillerin nasıl korunduğuna tanık oldular. En çok da elinde uzun namlulu silah, yüzünde sinsi bir tebessümle "can" lara kıyarken objektiflere takılan polis memuru Adem Albayrak'ı unutmadılar...

Yayın yönetmenliğini Orhan Tüleyluoğl'nun üstlendiği ve Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı yayınları arasında basılan 'Namlunun Ucundaki Mahalle' Türkiye'nin toplumsal hafızasına sahip çıkmanın önemini vurgulayan titizlikle hazırlanmış bir araştırma örneği... 

Gazi Olayları dönemini medya algısı, gazete başlıkları, köşe yazıları, belgeler, dava dosyaları ve tanıklarıyla ele alan 'Namlunun Ucundaki Mahalle' bir kez daha Uğur Mumcu'nun sözlerini hatırlatıyor; "Vurulduk Ey Halkım Unutma Bizi..."

Cumhuriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Miyase İlknur, kitabı "Sevgili Orhan Tüleylioğlu , Gazi olayını ve davasını unutturmak isteyenlere inat dör dörtlük bir araştırmaya imza attı. Hem gelecek kuşaklara yanlış meteryal bırakmamak hem de o üç gün Gazi de yaşanan katliamı belleklere kazımak için yapılan bu çalışmayı çok önemsiyorum" sözleriyle değerlendiriyor.


Kitaptan: 

... O gece beyaz bir marka Renault Station marka otomobil İsmetpaşa Caddesi'nin başladığı tepeden bayır aşağı süzülürken içinden uzanan eller dört kahvehaneyi taradı. Bir kişi yaşamını yitirdi. Katilleri taşıyan otomobil hiç acele etmeksizin biraz ötede çatallaşan yol ayrımından sağa saparak gözden kayboldu. Yapılan saldırıyı ve polis ekiplerinin kayıtsızlığını protesto etmek isteyen mahalleli  karakola yürüdü. Polis ekipleri de bunu bekliyormuşcasına kendilerine taş atanlara mermi ile karşılık verdi...'' 


Künye:

Yayın Yönetmeni: Orhan Tüleylioğlu

Yayınevi: um:ag Yayınları

Basım Tarihi: Kasım 2011

Sayfa sayısı: 365

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