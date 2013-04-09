Candan Erçetin: Namluların başında hep çiçekler olsun'

Polis haftası etkinlikleri kapsamında Tunceli'de bulunan Candan Erçetin, nöbet tutan özel harekat timlerinden birinin makinalı tüfeğinin namlusuna kırmızı ve beyaz karanfiller yerleştirdi. Erçetin ardından "Artık bu namluların başında çiçekten başka bir şey olmasın diye bunları koydum. Sevgi olsun, kaldı ki namlular hiç olmasa daha iyi olur. Bunu sadece bu bölgeler için değil, genel için söylüyorum" dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ferit Demir'in haberine göre, Polis haftası etkinlikleri kapsamında Tunceli'ye gelen sanatçı Candan Erçetin, Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda fiziksel ve zihinsel engelli çocuklarla yemekte buluştu. Yemeğin verildiği salona üzerinde, 'Dün ile bugün savaşırsa kaybeden yarın olur' yazılı büyük bir pankartın asıldığı görüldü. Candan Ercetin, fiziksel engelli çocuklara çeşitli hediyeler verdikten sonra onlarla toplu fotoğraf çektirdi ve bir süre sohbet etti. Yemek sırasında zihinsel engelli bir kız çocuğu Candan Erçetin'in şarkısını söyleyince, Emniyet Müdürü Hayati Yılmaz ve Candan Ercetin duygusal anlar yaşadı.

Erçetin, yarın vereceği konser öncesi Batman köyündeki K4 Özel haraket Polis noktasına çıkan Candan Ercetin ve Emniyet Müdürü Hayati Yılmaz, burada nöbet tutan özel hareket polisleri ile çay içerek sohbet etti. Sohbet sırasında Özel Hareket Şube Müdürü Serdar Yaşar, Candan Ercetin'e dönerek, "Umarım başlatılan süreç hayırlı olur ve sonuca varır ve bizler de buralarda bekleme gereği duymayız ve bu dağlara silah kullanmadan çıkar rahatlıkla dolaşırız" dedi. Emniyet Müdürü Hayati Yılmaz da, özel haraket noktalarının 1985 yılından beri terör eylemlerine karşı yapıldığını ve görevlilerin zor şartlarda çalıştığını ifade ederek, "Terör var oldukça arkadaşlarımız maalesef burada durmak zorundalar. Bizim gözlememiz, şehirdeki insanlarda da bu süreç ile ilgili çok ciddi umutlar var. Herkes barış için umutla bekliyor ve sürecin halkımız için hayırlı olacağını düşünüyoruz. Zaten süreç de çok iyi gidiyor" diye konuştu.

Sanatçı Candan Erçetin, daha sonra koruma noktasındaki uzak bölgeleri gözetlemek için kullanılan bir dürbünün başına giderek araziyi inceledi. Candan Erçetin, bir özel hareket polisinin başında durduğu makinalı tüfeğin yanına giderek silahın namlusuna kırmızı ve beyaz iki karanfil koydu. Gazetecilerin sorusu üzerine sanatçı Erçetin, "Artık bu namluların başında çiçekten başka bir şey olmasın diye bunları koydum. Sevgi olsun, kaldı ki namlular hiç olmasa daha iyi olur. Bunu sadece bu bölgeler için değil, genel için söylüyorum" dedi. Candan Erçetin daha sonra özel hareket noktasında hazırlanan polis bayramı pastasını kestikten sonra noktadan ayrıldı.